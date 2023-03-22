الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لأبناء المحافظة بحلول شهر رمضان المبارك

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأبناء  بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

وتمنى أن يشهد الشهر المبارك مزيدا من الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة من هذا الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

استكمال مسيرة أبناء المحافظة الإسلامي الأمة الإسلامية الأمن والاستقرار الاستقرار

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