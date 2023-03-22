الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عامل يهشم رأس جاره بـ«شومة» بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أصيب عامل زراعي في منتصف العقد الرابع من العمر، باشتباه نزيف بالمخ، جراء تعدي آخر عليه بالضرب بعصا “شومة”، على خلفية حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين ورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول المدعو (محمود ع ض ع") 34 عامًا، عامل زراعي، يقيم دائرة المركز مصابًا باشتباه نزيف حاد بالمخ.

وبسؤال نجل عمه (أحمد ع ض ع") 49 عامًا، مدرس ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو (علي خ ع) 48 عامًا، عامل زراعي يقيم بذات الناحية، بالتعدى على المذكور بعصا شوم، وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

اختلت عجلة أدم ارتكاب الواقعة ارة أخل

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

سامح قته: 38 مليون دولار أرباح النايل سات خلال 2022

نقيب التمريض: تغير المسمى الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض

«الرى» تطلق مسابقة «الماء فى القرآن والسنة» للتوعية بترشيد الاستهلاك

طلائع البحيرة تحصد المراكز الأولى في ختام مسابقة «كنوز مصرية»

مركز ثقافى ومزار إسلامى.. مسجد الميناء بالغردقة قِبلة المصريين والسياح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»