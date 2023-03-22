عامل يهشم رأس جاره بـ«شومة» بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أصيب عامل زراعي في منتصف العقد الرابع من العمر، باشتباه نزيف بالمخ، جراء تعدي آخر عليه بالضرب بعصا “شومة”، على خلفية حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين ورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول المدعو (محمود ع ض ع") 34 عامًا، عامل زراعي، يقيم دائرة المركز مصابًا باشتباه نزيف حاد بالمخ.

وبسؤال نجل عمه (أحمد ع ض ع") 49 عامًا، مدرس ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو (علي خ ع) 48 عامًا، عامل زراعي يقيم بذات الناحية، بالتعدى على المذكور بعصا شوم، وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.