حظك اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 لمواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: يعيد إليك هذا اليوم رونقك ويبث في نفسك الحماسة والثقة الزائدة بالنفس.
عاطفياً: يوم شفاف في العلاقة بالشريك، لكنّ المهم التمهل حتى جلاء الأمور بعض الشيء.
صحياً: التنزه في أحضان الطبيعة مصدر مهم للنشاط، ولا سيما في الربيع.
الثور
مهنياً: من الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أو نزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد.
عاطفياً: من المفيد أن تحمي علاقتك بالشريك اليوم، لا تواجهه بغضب ولا تتخذ اي قرار بشأنه.
صحياً: ربما تدفعك ظروف طارئة إلى الاهتمام بصحة مقرّب مريض.
الجوزاء
مهنياً: تتملكك الرغبة في التغيير للانفتاح على آفاق جديدة والسفر، لكنك لن تقدر على الهروب من واقعك.
عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار.
صحياً: تشعر أنك حيوي وقوي هذا اليوم، ولكن لا تتمادَ ولا تبذر كل طاقتك.
السرطان
مهنياً: عليك التركيز على الأمور الأساسية ولا تُشغل نفسك بالأمور الثانوية لأنها لن تجديك نفعاً.
عاطفياً: تتعرّض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة إلى لوقوف الشريك بجانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن.
صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.
الأسد
مهنياً: يحمل هذا اليوم بعض الفرص لإيجاجد تسوية لمشكلة ما، وأنت غير غافل عما يدور حولك.
عاطفياً: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، وإلا ضاع الشريك منك.
صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أن بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة.
العذراء
مهنياً: كفاءتك تثير إعجاب الجميع، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة.
عاطفياً: لا تفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهّم أوضاعك.
صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.
الميزان
مهنياً: إعطاء الرأي قد يدفعك إلى تغيير الحقائق، ما ينعكس إيجاباً عليك.
عاطفياً: مصارحة الشريك بالحقيقة صعبة، لكنها قد تحدد طبيعة العلاقة للأيام المقبلة.
صحياً: الجلوس خلف المكتب وقتاً طويلاً يسبب آلاماً في الظهر وبين الكتفين.
العقرب
مهنياً: تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة، وتعيش انفعالات شخصية مهمة واحلاماً خاصة ووردية.
عاطفياً: تستعيد مع الشريك ذكريات الماضي وتستحضر أسراراً باتت اليوم مضحكة.
صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك، وابتعد عن صب غضبك على الآخرين.
القوس
مهنياً: تخلق من لا شيء شيئاً، وهذه صفة مميزة لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الآخرين.
عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزمها.
صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة أفضل.
الجدي
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى تحصين جبهتك الداخلية ومواجهة المصطادين في المامء العكر.
عاطفياً: لن تجدي محاولات الشريك للضغط عليك لأنك صلب وعنيد، لكن يجب أن تتعامل مع الأمر بروية.
صحياً: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام المقبلة .
الدلو
مهنياً: وجود القمر في برج الحمل يلائمك ويخفف الضغط عنك، ويحمل إليك بعض التطمينات.
عاطفياً: إنه يوم العاطفة والحب والحضور الاجتماعي، إذا كنت عازباً احتمالات كثيرة أن تلتقي "توأم روحك".
صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي. تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً.
الحوت
مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى.
عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك.
صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك.