الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء 22 مارس 2023

الأسمدة الآزوتية
الأسمدة الآزوتية

شهدت أسعارالأسمدة، استقرار اليوم الأربعاء 22 مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم 

اليوريا من أهم العناصر التي لاغني عنها في تسميد المحاصيل الزراعية وقد شهدت أسعار اليوريا استقرارًا اليوم لتسجل في السوق المحلية 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

النترات من العناصر المهمه المسؤله عن نمو المحاصيل الزرعية وقد شهدت أسعار سماد النترات، اليوم، استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الخشن والناعم 

الفوسفات الناعم 12.5% شهدت أسعاره أستقرارًا داخل السوق المحلية، اليوم، ليسجل 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

كما سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وكشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، في وقت سابق، أن صناعة الأسمدة قد سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، حيث إن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبًا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وقد ارتفاع حجم صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 42%، لتبلغ 3.39 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2.4 مليار دولار خلال 2021، حيث إن الأسمدة المصرية ظهرت بديلًا للأسمدة الروسية في أسواق الاتحاد الأوروبي، والذي شهد معدل نمو.

الاسمدة الأزوتية - أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم أسعار الفوسفات الخشن والناعم الفوسفات الناعم سعار الفوسفات الخشن

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