الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يرفض التصريحات الصينية بشأن «الحياد» حيال الأزمة الأوكرانية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض رفضه تصريحات الصين بشأن التمسك بموقف محايد بخصوص الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج في موسكو.
 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، إنه لا يعتقد أنه بالإمكان النظر بشكل معقول إلى الصين على أنها محايدة بأي شكل من الأشكال.


وأضاف كيربي أن بايدن "يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين" وسيتحدث مع الزعيم الصيني "في الوقت المناسب"، مشيراً إلى أنه "إذا أرادت الصين لعب دور بناء، فإنها ستستخدم نفوذها لحث روسيا على إنهاء الحرب".


وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد صرّح في وقت سابق بأن بكين تتخذ موقفاً محايداً في الحرب بعد محادثات مطولة مع بوتين في موسكو.

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