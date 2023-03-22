أمين صندوق الزمالك يعلق على مستوى الصفقات الجديدة

علق خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، على مستوى الصفقات الجديدة الذي ظهر على مدار الموسم الحالي، والذي أثار استياء عديد من جماهير الفريق خاصة مع تراجع النتائج.

وأوضح خالد لطيف، إن النتائج التي حققها الفريق لم تكن في صالح الصفقات الجديدة، وبالتأكيد المستوى الفردي للاعبين تأثر بالأداء الجماعي.

وأكمل خالد لطيف في تصريحاته: "مصطفى شلبي ليس مثل أشرف بن شرقي، دونجا ليس طارق حامد، هناك فرق في المستويات حتى الآن".

وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك: "أطلب من جماهير الزمالك الصبر على اللاعبين لأنه لا يمكن أن تحكم على لاعب في ظل أن الفريق بالكامل ليس في مستواه".

وانتقل خالد لطيف للحديث عن مستحقات اللاعبين: "لا يوجد أزمة نهائيًا في مستحقات اللاعبين خلال الوقت الحالي".



الزمالك: تجديد عقد يوسف نبيه وسيف جعفر وحمزة المثلوثي أولوية

,أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تجديد عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر إضافة إلى حمزة المثلوثي أولوية كبيرة لدى مجلس الإدارة.

وينتهي عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح خالد لطيف "من أولويات إدارة الزمالك تجديد عقود اللاعبين المميزين مثل سيف جعفر ويوسف نبيه والمثلوثي".

وأضاف خالد لطيف: "الأولوية الأكبر بالنسبة لنا الآن هي اختيار جهاز فني جديد، ثم سنكثف مفاوضات تجديد عقد الثلاثي لأنهم ركائز أساسية للفريق".