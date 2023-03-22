الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمين صندوق الزمالك يعلق على مستوى الصفقات الجديدة

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

علق خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، على مستوى الصفقات الجديدة الذي ظهر على مدار الموسم الحالي، والذي أثار استياء عديد من جماهير الفريق خاصة مع تراجع النتائج.

 

وأوضح خالد لطيف، إن النتائج التي حققها الفريق لم تكن في صالح الصفقات الجديدة، وبالتأكيد المستوى الفردي للاعبين تأثر بالأداء الجماعي.

 

وأكمل خالد لطيف في تصريحاته: "مصطفى شلبي ليس مثل أشرف بن شرقي، دونجا ليس طارق حامد، هناك فرق في المستويات حتى الآن".

 

وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك: "أطلب من جماهير الزمالك الصبر على اللاعبين لأنه لا يمكن أن تحكم على لاعب في ظل أن الفريق بالكامل ليس في مستواه".

 

وانتقل خالد لطيف للحديث عن مستحقات اللاعبين: "لا يوجد أزمة نهائيًا في مستحقات اللاعبين خلال الوقت الحالي".


الزمالك: تجديد عقد يوسف نبيه وسيف جعفر وحمزة المثلوثي أولوية

 

,أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تجديد عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر إضافة إلى حمزة المثلوثي أولوية كبيرة لدى مجلس الإدارة.

وينتهي عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح خالد لطيف "من أولويات إدارة الزمالك تجديد عقود اللاعبين المميزين مثل سيف جعفر ويوسف نبيه والمثلوثي".

وأضاف خالد لطيف: "الأولوية الأكبر بالنسبة لنا الآن هي اختيار جهاز فني جديد، ثم سنكثف مفاوضات تجديد عقد الثلاثي لأنهم ركائز أساسية للفريق".

الصفقات الجديدة أمين صندوق جماهير الزمالك سيف فاروق جعفر عقود اللاعبين فاروق جعفر مستحقات اللاعبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

وسائل إعلام: ارتفاع عدد قتلى زلزال باكستان إلى 4 وإصابة أكثر من 80

تعليم الغربية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بشرق طنطا

استعدادا لرمضان.. ضبط ٣٥٧ مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

النائب شحاتة أبو زيد: القيادة السياسية تدعم الاقتصاد والدولة تشجع الجميع

«الخلعى وشيبه» ينتهون من تصوير «الليلة فرحى» لمسلسل «رمضان كريم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل