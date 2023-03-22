الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يعلن رحيل فيريرا.. ويكشف مستجدات المدرب الجديد

فيريرا
فيريرا

أعلن خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع جوسفالدو فيريرا من أجل الرحيل عن قيادة الفريق الأول خلال الوقت الحالي.

وعلق خالد لطيف في تصريحات تليفزيونية: "نستطيع أن نقول إن جوسفالدو فيريرا قد رحل عن نادي الزمالك بشكل نهائي، الأمور شبه انتهت بين الطرفين".

وأكمل خالد لطيف في تصريحاته: "فيريرا سيرحل عن الزمالك بطريقة تليق بما قدمه مع الفريق حتى إن لم يكن موفقا في الأيام الأخيرة لكنه حقق إنجازات عديدة".

وعن تمسك فيريرا بالحصول على كافة مستحقاته، أكد أمين صندوق الزمالك: "فيريرا لديه مرونة كبيرة للغاية في مفاوضاته مع نادي الزمالك للرحيل عن الفريق".

الزمالك: المدير الفني الجديد سيكون أجنبيًا

وأكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الجهاز الفني الجديد للفريق سيكون أجنبيًا خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحدث خالد لطيف، إن المدير الفني القادم لنادي الزمالك سيكون أجنبيًا بشكل نهائي، لقد تم الاستقرار على ذلك".

وأكمل: "ستكون هناك فترة انتقالية بين رحيل فيريرا والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".

وواصل خالد لطيف تصريحاته: "سيتم الاستعانة خلال الفترة الانتقالية بجهاز فني مصري من أبناء نادي الزمالك سواء داخل مصر أو المتواجدين في الخارج".

وعن حقيقة المفاوضات مع ميدو، أكد أمين صندوق الزمالك: "ميدو قيمة كبيرة ومن أبناء نادي الزمالك ومدير فني متميز، لكن في النهاية سنستقر على اسم ونعلن عنه".

واختتم خالد لطيف تصريحاته: "طارق مصطفى وعبد الحميد بسيوني؟ بالطبع هم من الأسماء المطروحة للوجود في الفترة الانتقالية حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".

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