الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشركة المتحدة تقدم الفلكلور الشعبى بأفكار مبتكرة فى «الربابة مصرى»

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسير بخطى ثابتة لإعادة فنوننا وإحياء تراث الفن المصري. 

وأضافت جومانا ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهتمة بنشر الوعي الثقافي، حيث تعمل على نشر وعينا وتوسيع مدارك الشباب، بما يحدث في مصر، حيث تذكرنا بأهم العلماء وأهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر. 

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لطرح اسكتشات الرسوم المتحركة "الربابة مصري" والذي يقدم فكرة مبتكرة وهي المزج ما بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبي، من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى. 

وبينت الإعلامية جومانا ماهر، أن "الربابة مصري" يقدم موضوعات متنوعة على مدار الحلقات، على سبيل المثال، حلقة "حياة كريمة"، وحلقة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحلقة عن الراحل العالمي الكبير أحمد زويل، بالإضافة إلى حلقة بعنوان “مصر في القرآن الكريم”، وحلقة خاصة عن محافظة أسوان، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة. 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

من السنن المحببة.. كيفية صلاة التروايح فى رمضان وعدد الركعات

الشركة المتحدة تقدم الفلكلور الشعبى بأفكار مبتكرة فى «الربابة مصرى»

بقوة «4 ريختر».. زلزال يضرب مدينة أسوان (صورة)

بوتين: العديد من نقاط خطة السلام الصينية كأساس لحل الصراع فى أوكرانيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل