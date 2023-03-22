الشركة المتحدة تقدم الفلكلور الشعبى بأفكار مبتكرة فى «الربابة مصرى»

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسير بخطى ثابتة لإعادة فنوننا وإحياء تراث الفن المصري.

وأضافت جومانا ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهتمة بنشر الوعي الثقافي، حيث تعمل على نشر وعينا وتوسيع مدارك الشباب، بما يحدث في مصر، حيث تذكرنا بأهم العلماء وأهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر.

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لطرح اسكتشات الرسوم المتحركة "الربابة مصري" والذي يقدم فكرة مبتكرة وهي المزج ما بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبي، من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى.

وبينت الإعلامية جومانا ماهر، أن "الربابة مصري" يقدم موضوعات متنوعة على مدار الحلقات، على سبيل المثال، حلقة "حياة كريمة"، وحلقة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحلقة عن الراحل العالمي الكبير أحمد زويل، بالإضافة إلى حلقة بعنوان “مصر في القرآن الكريم”، وحلقة خاصة عن محافظة أسوان، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.