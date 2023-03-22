حاكم مصرف لبنان: نستهدف سحب الليرات من السوق

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن قراره، الثلاثاء، بالسماح للمواطنين بالحصول على الدولار بسعر منصة صيرفة جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق، مشددًا على أن مصرف لبنان لديه القدرة على ذلك.

وأوضح سلامة، في تصريح صحفي، أن المواطنين الراغبين في شراء الدولار مقابل الليرة وفقًا لسعر منصة صيرفة عليهم الذهاب إلى أقرب صراف فئة (أ) يتعامل معها المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الصرافين من هذه الفئة معروفون من الجميع.

وأضاف أنه يمكن أيضًا تصريف الدولار من المصارف التي لم تغلق أبوابها، أو من جميع المصارف في حال العودة عن قرار الاستمرار بالإضراب.

كما أكد حاكم مصرف لبنان إصراره على تنفيذ هذا القرار؛ تحقيقًا لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان حاكم مصرف لبنان قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارات برفع سعر منصة صيرفة إلى 90 ألف ليرة للدولار، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للحصول على الدولار بسعر منصة صيرفة عبر جميع الصرافين فئة (أ) في ظل إضراب البنوك.

وأدت قراراته إلى وقف الانهيار الكبير الذي شهدته الليرة اللبنانية على مدار الأيام الماضية، إذ انخفض سعر صرفها من قرابة 44 ألف ليرة للدولار الواحد إلى نحو 145 ألف ليرة للدولار الواحد في منتصف تعاملات اليوم قبل قرارات سلامة. وبعد صدور القرارات، يتم التداول بسعر الصرف عند حد 115 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق غير الرسمية، التي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والبضائع.