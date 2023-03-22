الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الخليجى» يدين تصريحات وزير مالية إسرائيل بحق الشعب الفلسطين

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التصريحات المُسيئة والعنصرية من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق، واستخدامه لخريطة مُضللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي.

 

وأكد البديوي - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء السعودية (واس)، الثلاثاء - ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وشدد البديوي، على ثبات مواقف دول المجلس تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأكد ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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