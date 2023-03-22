الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هبة القدسى تكشف تفاصيل أزمة «ترامب» وسبب استغاثته بأنصاره ودعوتهم للتظاهر

هبة القدسى
هبة القدسى

قالت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، إن أزمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ممثلة "إباحية"، محل تحقيقات منذ أكثر من 5 سنوات، والتهمة الموجهة له أنه دفع أكثر من 130 ألف دولار لمحاميه لدفعها للممثله لإسكاتها لعدم الكشف عن علاقته بها في عام 2016 في وقت ترشحه للانتخابات.

 

ترامب دفع أموال الناخبين لصالح حملته الانتخابية

وأضافت “القدسي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن "ترامب" استخدم الأموال التي دفعها الناخبين لصالح حملته الانتخابية لهذه السيدة وقام باحتيالات مالية أدين فيها المسئول المالي في شركته، مشيرة إلى أن هناك قضية احتيال أموال وتستر على جريمة كلها تهم يمكن أن توجه لترامب.

وتابعت، أن ترامب سبق فكرة القبض عليه بنشر تغريدة مساء يوم الجمعة الماضي عبر حسابه على السوشيال ميديا، دعا أنصاره للتظاهر أمام مكتب المدعى العام في مانهاتن، وحتى اليوم لم يتم توقيع مذكرة اعتقاله، لأن المحلفين الرئيسيين المفروض اجتماعهم في سرية تامة، ويخرجوا بلائحة إدانته، مؤكدة أنه سيكون هناك مذكرة اعتقال ولكن الأسبوع المقبل.

وأكدت أن هذه القضية هي أقل القضايا خطورة التي يواجهها "ترامب" ومنها ما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، وكذلك التدخل في الانتخابات، مشيرة إلى أن ترامب من الممكن أن يخرج منها دون إدانه خاصة أنه يكسب التعاطف تجاه هذه القضية لأنه يصدر للرأي العام أن هذه مؤامرة لتلفيق القضية لمنعه من الترشح للانتخابات.

ترامب اعتقال دعا أنصاره للتظاهر المدعي العام الترشح للانتخابات مبنى الكابيتول

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