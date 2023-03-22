الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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النائب شحاتة أبو زيد: القيادة السياسية تدعم الاقتصاد والدولة تشجع الجميع

النائب شحاتة أبو
النائب شحاتة أبو زيد

كشف النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، قائلًا: "إن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصرى".

 

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن القطاع غير الرسمى يعمل على تشغيل شريحة كبيرة من الأيدى العاملة.

 

وأوضح أنه تم عمل تعديل وإضافات للقانون وتم فتح الترخيص مرة أخرى لبعض المشاريع، لافتًا إلى أنه تم فتح مدد جديدة لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية وسيفيد ذلك الوطن والاقتصاد.

 

وأشار إلى أن تقنين وضع صاحب المنشأة يجعله يستفيد من المبادرات الحكومية، مما يفيد بلده ومساعدة المشروعات الصغيرة لتقنين وضعها وإنشاء اقتصاد قوى لبلدها.

 

وأكد أن الدولة المصرية تقدم مميزات لمن يقوم بتقنين وضعه بعمل إجراءات ميسرة للمنشآت الخاصة به ويستفيد من دعم الدولة له بالنسبة للمعارض التى تنظمها الدولة.

 

 كما أشار إلى أن الدولة تحفز كل ما يقوم بعمل صناعة والقضاء على البطالة، لافتا إلى أن السياسة تدعم الاقتصاد والدولة تحفز الصناعة وتشجع أى شخص لإنشاء مشروعات.

 

وتابع:"لدينا منشآت صغيرة غير مرخصة، حيث قمنا بإنشاء القانون لضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى".

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وائل لطفي

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