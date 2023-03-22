تعليم الغربية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بشرق طنطا

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بإدارة شرق طنطا التعليمية، والذي أقيم بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا، سامي عمارة، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية بشرق طنطا.



وخلال الحفل، هنأ وكيل الوزارة جميع الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، بهذا التكريم المستحق لهن، مشيداً بدور الأم في بناء المجتمع وتربية الأجيال، ومدى التضحية التي تقدمها كل أم في بناء وتربية الشباب.



ثم قام طلاب المدارس المشاركة في الحفل بتقديم الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية بهذه المناسبة الطيبة، ثم قدم وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة الهدايا وشهادات التقدير لهذه المناسبة، تكريما وتقديراً لكل الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، حيث تم تكريم أمهات وأسر الشهداء؛ الشهيد محمد أحمد عبد المنعم خلاف، الشهيد رضا محمد محمد الحويحى، الشهيد محمد إبراهيم رمضان، الشهيد محمد سمير ادريس، الشهيد محمد ابراهيم الصباغ.

كما شهد حسن، تكريم منال حلمى المحمودى، موجه عام المكتبات بالغربية ، لبلوغها السن القانونية للمعاش، بنادى نقابة المعلمين بطنطا، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، عبدالعال مسلم، نائبًا عن نقيب المعلمين بطنطا، ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالغربية.

كما شهد تكريم أسرة الراحل الأستاذ طارق خيرالله، في ذكري يوم الوفاء، والذي أقيم بمدرسة عمر بن الخطاب، بإدارة زفتى التعليمية، بحضور جيهان صابر، مدير عام الإدارة، الشيخ سيد أبو عسل، مدير أوقاف زفتى، وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأسرة الزميل الراحل طارق خير الله، مشيدا بأخلاقه وتفانيه فى العمل، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بطنطا

حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بطنطا

حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بطنطا

حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بطنطا

حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بطنطا