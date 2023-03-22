الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقدة فنية: من الصعوبة الحكم على المسلسلات الرمضانية قبل عرضها

الناقدة حنان شومان
الناقدة حنان شومان

قالت الناقدة الفنية حنان شومان، إنه من الصعوبة الحكم على المسلسلات الرمضانية من حيث الجودة وغيره قبل عرضها.

المناوشات على الأعمال الفنية بدأت قبل رمضان

وأضافت “شومان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المناوشات حول الأعمال الرمضانية بدأت قبل رمضان، وبالتحديد بعد نشر البرومو الدعائي لمسلسل الفنانة منى زكي وظهورها بالحجاب، مؤكدة أن الحكم على الأعمال الفنية من خلال البرومو خطأ كبير جدًا لأن البرومو يكون للفت الانتباه وليس للتقييم.

وتابعت، أن هذا الكم من المسلسلات يظلم بالعرض الرمضاني خاصة أنه في البداية الموسم الخاص بالدراما كان في رمضان، ولكن ما يعرض خارج رمضان الآن يستحوذ على اهتمام المشاهد.

وأكدت أنها ضد إنتاج كل هذا الكم من المسلسلات لأنه يتم إعادته طوال العام، لأنه لا يوجد ميزانية لإنتاج آخر.

الناقدة الفنية المسلسلات الرمضانية الأعمال الفنية الحكم رمضان

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