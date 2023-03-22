الباز لمنتقدى مشهد توزيع الكراتين: بصوا للبلد بعينكم الحلوة

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الغاضبين من مشهد توزيع الكراتين، ضمن مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلًا إنه يجب أن ننظر للجانب الإيجابي في الصورة، وهو أن العمل الأهلي تطور بدلا من الجمعيات، أصبح هناك تحالف الدولة تدعمه، والأحزاب تتعاون معه، كما أن وجود 300 ألف شاب متطوع، مشهد مفرح.

الباز: بلاش طاقة سلبية واللي يقدر على مساعدة يعملها

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، المذاع عبر صفحته الرسمية، على فيس بوك: "بصوا للبلد بعينكم الحلوة، بلاش الطاقة السلبية، لو كل واحد له طريقة وأسلوب ودماغ، لو ما يحدث مختلف مع دماغك لا تهيل عليه التراب، محتاجين نعضد بعض".

وأردف: "أتمنى المشهد ميحصلش، والناس كلها يبقى دخلها كويس، لكن بما إن الظرف هكذا، متقفش عند لقطات ومشاهد تكبر الجزأ السلبي، كل عمل إنساني فيه جزأ إيجابي وجزأ سلبي، لا تنفخ في السلبي، لأن الناس تعبانة من الأزمة الاقتصادية، واللس يقدر يساهم بحاجة يعملها، لو في إيدك رغيف عيش وتقدر تقسمه أقسمه".