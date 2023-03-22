أستاذ دراسات بيئية يكشف أهمية اجتماع كوبنهاجن

أوضح الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أهمية اجتماع كوبنهاجن الذي يعتبر منصة مهمة لتعزيز عمل المناخ الدولي، قائلا: "إن اجتماع كوبنهاجن يعتبر في غاية الأهمية، ويأتي في ضوء جهود مصر للمناقشة والمشاورة حول آليات وتنفيذ كافة التوصيات التي تمت في cop27.

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن cop27 أدلى بتوصيات متعددة، لافتا إلى أنه من ضمن هذه التوصيات إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا للدبلوماسية المصرية التي تأخذ موافقة العالم على إنشاء هذا الصندوق، وهو اعتراف دولي من الدول بظلم الدول النامية في هذا الإطار وتدعيمها بالمبالغ اللازمة حتى تعوض الأضرار التي حدثت لهذه الدول النامية.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، جهود مصر في مكافحة التغيرات المناخية، قائلاً: "إن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050م، وتؤكد فيها على تحسين جودة الحياة للمصريين من خلال نمو اقتصادي قليل الانبعاثات، من خلال التكيف ومن خلال الأنشطة وتمويلها، وتحسين البنية التحتية وتعزيز الوعي والبحث العلمي.