مخاطر جديدة.. كيف تسببت البنوك الأمريكية فى إضعاف النظام المالى العالمى؟

سلطت صحيفة نيكي الآسيوية، الضوء على أزمة البنوك الأمريكية والتي أدت إلى ضعف النظام المالي العالمي، لافتة إلى أن الإجراء التنظيمي الأمريكي السريع والحاسم لن يساعد في وقف الذعر الناتج عن انهيار بنك سيليكون فالي في المشكلات الناشئة بأوروبا.

وقالت الصحيفة، إن رد الفعل السريع للمنظمين الأمريكيين على انهيار بنك وادي السيليكون واثنين من المقرضين الآخرين أعاد الهدوء جزئيًا إلى الأسواق، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن استقرار النظام المالي العالمي.

وبحسب التقرير، فقد تتسابق الحكومة الأمريكية لتنسيق عملية إنقاذ بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لبنك First Republic من قبل أكبر المؤسسات المالية في البلاد، بعد أن استمرت أسهم المقرض في كاليفورنيا في الانخفاض.

تعمق الأزمات في أوروبا

وفي الوقت نفسه، في أوروبا ، تعمقت المشاكل المالية الخاصة بمصرف كريدي سويس، ما دفع الحكومة السويسرية إلى تقديم تنازلات، في حين أن قضايا Credit Suisse لا علاقة لها بقضايا البنوك الأمريكية الفاشلة، إلا أنها كشفت عن قلق عميق في الأسواق المالية العالمية.

ماذا فعل المنظمون الأمريكيون؟

وأضاف التقرير، أن البرنامج الذي قدمته المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ووزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي في 12 مارس الجاري، يرقى أساسًا إلى التأمين على الحياة للبنوك الأمريكية.

ووفقا للتقرير، فقد كان القلق الأكبر من الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي في 10 مارس، وكذلك بنك سيجنتشر بعد يومين، هو عشرات المليارات من الدولارات في الودائع التي كانت ستصبح دون تأمين، وفي حين أن FDIC يؤمن الودائع حتى 250000 دولار، فإن أي شيء أعلى من ذلك يكون معرضًا لخطر الخسارة في حالة فشل البنك.

لذلك وافقت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) على توفير دعم لجميع المودعين SVB والتوقيع بغض النظر عن المبلغ الذي قاموا بإيداعه، وأنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات إقراض جديدة لحماية البنوك الأخرى الصغيرة والمتوسطة الحجم من نفس المشكلات التي تسببت في تهافت البنوك في SVB وSignature.

والجدير بالذكر أن هذه الحماية للمودعين لا تمتد إلى الإدارة أو المقرضين أو المستثمرين، بما في ذلك العديد من المستثمرين المؤسسيين والمعاشات التقاعدية وصناديق المؤشرات الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل البرنامج من قبل صندوق FDIC الذي يأتي من ضريبة على البنوك الأعضاء.



لماذا تصرفت الحكومة بهذه السرعة؟

عندما بدأ البنك في التعامل مع ودائع SVB في 8 مارس، حيث سعى المقرض في البداية للعثور على مشتر، وعندما فشل ذلك، تدخل المنظمون بسرعة للحد من المخاطر على النظام المالي.

كان هذا مهمًا بشكل خاص نظرًا لأن البنوك تعتمد بشكل كبير على الثقة، وقد يكون فقدان ثقة المودعين في البنوك الأخرى متوسطة الحجم ضارًا للغاية.

ما هي مشاكل هذا النهج؟

أحد المخاوف هو شيء يسميه الاقتصاديون بالمخاطر الأخلاقية، حيث كان المنظمون الأمريكيون يفعلون بشكل أساسي ما فعلته الحكومات لمنع الأزمات المصرفية منذ القرن التاسع عشر على الأقل توفير السيولة.

وهذا يعني، وفقًا للنظرية الأكاديمية التي وضعها مؤسس مجلة الإيكونوميست والتر باجهوت في عام 1873، أن البنوك المركزية يجب أن تقرض بحرية للمقرضين أثناء الأزمة المالية لمنع حدوث حالة من الذعر واستعادة الثقة في النظام.

وذكر التقرير ان مشكلة أخرى هي أن الإنقاذ يعالج الأعراض أكثر من الأسباب الجذرية، وكان مصدر انهيار SVB هو أنه استثمر جزءًا كبيرًا من أصوله في أوراق الخزانة المالية التي فقدت قيمتها مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في عام 2022.