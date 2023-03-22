«النقل البرى» تكرم الأمهات المثاليات.. من بينهم سائقة تاكسى

كرمت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، عدد من السيدات المثاليات اليوم الثلاثاء بمقر النقابة العامة.



وأكد الدوكار، أن التكريم جاء بعد اختيار الأمهات اللاتي استحقوا التكريم؛ نظرا للرحلة الطويلة التي قاسوا فيها كثيرا حتى عبروا بأبناءهم إلى بر الأمان.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم المرأة المصرية وأعطاها حقوق لأول مرة تحصل عليها، حيث تعتبر فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي هي أزهى العصور بالنسبة للمرأة المصرية.



وأضاف، أنه مهما فعل لن يستطيع أن يوفي حق كل امرأة تعبت وسهرت وربت وكبرت وعاشت من أجل ابناءها حتي تنتج جيل يعمل من أجل الحفاظ علي الوطن.

ومن بين السيدات المكرمات اثنتان الحاجة "أم وليد"، والحاجة فريال فريال، وتعملن سائقات، الأولى منذ ٤٢ عام تعمل سائقة تاكسي، وهي أم لأربعة من الأبناء ولدين وابنتين، توفي ابنها الأكبر واستمرت زوجته وأبنائه في العيش معها ولم يفارقاها حتى الآن، وحصل اثنان آخرون منهم على مؤهلات عليا وتزوجا أيضا، ولازالت "أم وليد " تعمل كسائقة تاكسي حتى الآن. والثانية الحاجة فريال تعمل منذ ٤٤ عامت سائقة نقل ثقيل، تزوجت وهي لاتزال ١٧ عاما، وأنجبت طفل واحد ثم انفصلت وعاشت من أجله، خلال تلك السنوات قاست الأمرين حتى أنهى دراسته وتزوج.



ومن بين المكرمات، عزة أحمد سيد أمينة المرأة بالنقابة وهي أم لابن مهندس وابنة محامية وهي التي تحملت عبء تربيتهم بمفردها على مدار حياتها إلى أن أنهوا تعليمهم وتزوجوا واستحقت التكريم، ووسام عادل، رئيس اللجنة النقابية بشركه الصعيد للنقل والسياحة، مدير إدارة جزاءات بالشركة، متزوجة، وأم لثلاث، أبناء وبنت طالبة بكلية إعلام القاهرة، وولدين بالمرحلة الإعدادية والابتدائية.



ومن المكرمات أيضا ولاء فرج عطالله 33 سنة، أمين عام لجنه نقابية للعملين بالنقل البري، متزوجه من ١٥ سنة وكان عمرها 17سنة، ولديها ولد وبنت، وتمثل الشباب المصري في الاتحاد الدولي للنقل itf، وتمثل المرأة عن النقابة العامة فى itf.



وأيضا إيمان عز الدين، محامية بالنقابة العامة لعمال النقل البري، متزوجة وأم لطفلين عمر وايسل، بالإضافة إلى مروة سمير محامية بالنقابة العامة للنقل البري، أم لطفلين مالك ٦ سنوات ومكة ٤ سنوات، وزينب ماهر موظفة بالنقابة العامة للنقل البري ٢٥ سنة، وإيمان موظفة بالنقابة العامة للنقل البري.