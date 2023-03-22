من السنن المحببة.. كيفية صلاة التروايح فى رمضان وعدد الركعات

تبدأ أول صلاة تراويح في رمضان اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 في جموع المساجد والساحات المخصصة للصلاة بكل مراكز ومدن مصر، حيث تجري الصلاة في الليلة الأولى لرمضان من كل عام، ومن هنا يتساءل مئات الآلاف من المسلمين عبر محركات البحث عن كيفية أداء صلاة التراويح وهي سنة متبعة يحرص عليها المسلمون كل رمضان وتمتلئ المساجد كل عام بالمصلين لنيل فضلها

صلاة التراويح في رمضان وكم عدد الركعات

يتوجه المصلون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح فى ليلة اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، والتراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أى استراحة، من الراحة وهى زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة، وعدد ركعاتها 8.

متى تصلى صلاة التراويح؟

وصلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء.

حكم صلاة التراويح

اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" : [فَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ] اهـ.

وعليه: فصلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.

وقت صلاة التراويح في أول أسبوع رمضان 2023

يحين وقت صلاة التراويح بعد الانتهاء من صلاة العشاء بعشر دقائق، حيث يتم إقامة صلاة التراويح أو القيام بعد تسليم الإمام من فريضة صلاة العشاء، ويترك فسحة من الوقت لأداء المصلين المتأخرين على صلاة العشاء وكذلك انتهاء المصلين من أداء صلاة السنة.

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