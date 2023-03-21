ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، وهو أفضل شهور العام، في هذه الأيام المباركة يتقرب ويتودد المسلمون لربهم بالصيام والطاعات والعبادات والصدقات وقيام الليل، طمعاً في رحمة الله وتطلعاً لجنة الفردوس التي نسأل الله أن يكتبها لكل المسلمين. وبينما ننتظر قدوم شهر البركات والغفران.

رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك

ويتساءل المصريون عبر محركات البحث عن رسائل التهنئة والمباركات بهذه المناسبة المميزة بين أفراد العائلة والأصدقاء، وفي السطور التالية نقدم أرق رسائل المعايدات والتهاني.

معايدات لشهر رمضان الكريم

1- رمضان شهر الخير، اقتربت أيام رمضان، طهِّر قلوبنا يا الله ونقّ سرائرنا، وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.

2- الله يملأ قلبى وقلبكم بالقرآن ويجمعني بكم في ظل الرحمن، ويبلغنا سوياً بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

3- كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

4- بلغكم الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر

أدعية وتهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم.

5- اللهم ارزقنا شهر الخير والبركة بالأمان والإيمان والأمن والسلام، وأعنا على الصلاة والصوم وتلاوة القرآن، وشهر رمضان المبارك.

6- يهل علينا هذا الشهر الكريم المبارك بالخيرات والبركات؛ فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا نصيباً من تلك الخيرات، كل عام والأمة الإسلامية جميعها بخير.

7- أرسل لكم تهنئة من قلبي بمناسبة قدوم شهر الرحمة والمغفرة، جعلكم الله من الساجدين العابدين العتقاء من النار بإذن رب العالمين.

8- الله يكثر نور هذا الوجه المنور ويارب يبلغه رمضان مسروراً ويعطيه الله من حلا الحور.

9- أسأل الله العظيم الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه، والجنة لا تطيب إلا برؤيته، أن يقوي صحتكم وإيمانكم ويديم ثباتكم، ويشرح صدركم ويرفع قدركم.

أرق رسائل التهنئة التي يتبادلها الأقارب بمناسبة شهر رمضان الكريم

أسأل رب العرش العظيم أن يسهل لطريق الجنة خطاكم، ويعتقكم من النار في شهر رمضان ومبارك عليكم شهر رمضان.

يارب لقد أحببت عبدك فبلغه اللهم شهر رمضان المبارك وأحبه ياالله.

أسأل الله العظيم أن يعطيكم محبة الله في الدنيا، ورؤية الله في الجنة، وأن ينفعك الله بكتابه، ويجمعك الله برسوله الكريم، ويبلغك بالشهر الفضيل.

نشكر الله الذي أحيانا وأوجد لنا نفحات الإيمان ومواسم الخير، وكل رمضان وأنتم أكبر أملاً وألمُّ شملاً وأوفر حلالاً وأسعد حالاً.

شهر رمضان المبارك شهر كريم، شهر عظيم، ترتفع فيه الدرجات ويشعر المسلمون بالفرحة، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

برائحة العود والمسك والعطر رمضان يعود عليكم وعلينا، شهر الكرم والجود والخير، أجمل تهاني رمضان المعظم.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ويجمعنا دائماً شهر رمضان المبارك لافاقدين ولامفقودين اللهم آمين.