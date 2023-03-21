الثلاثاء 21 مارس 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: الدولة لا تعادى أو تخاصم أحدًا طالما أنه يعمل فى إطار القانون

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة لا تتدخل ضد إرادة مواطنيها أيًا كانت هذه الإرادة والنتيجة التي ترجمتها هذه الإرادة، كما أن الدولة لا تعادي أحدًا ولا تخاصم أحدًا من أبنائها طالما يعمل بقانون الدولة.

ولفت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين عندما زار مقر جريدة "الدستور" كان حريصًا على رسم صورة مختلفة تعاكس الصورة التي كان يرسمها له الكثيرون في المجال الصحفي والسياسي، فهو يعي معنى الدولة وفكرة حقوق الصحفيين تأتي بالتفاوض وليس بالتصادم.

وأضاف "الباز"، أن انتخابات الصحفيين جرت في جو طبيعي للغاية، حتى وإن رأى البعض بأن هناك دعمًا لمرشح ما لأن هذه طبيعة الأشياء، ولكن في النهاية كنا أمام مشهد انتخابي.

الباز محمد الباز

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