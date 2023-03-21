خالد ميرى: الدولة تحترم الجماعة الصحفية.. وتدعم النقابة بـ480 مليون جنيه سنويًا

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنه لا جدال أن البدل حق للجماعة الصحفية، مشددًا على أنه بذل ما لديه من جهد في هذا الملف، في مفاوضات شاقة مع الحكومة، متوقعًا أن يستكمل الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين جهوده.

وأضاف ميري، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "كان هناك حديث حول زيادة قدرها 600 جنيه والتطبيق بداية من الشهر المقبل"، إلى ذلك أشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو التقى وزير المالية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ومنذ هذه اللحظة وحتى اليوم لا تتلاعب الدولة مع الصحفيين في هذه المسألة إذا حصل وعد.

وتابع: "التقدير الرمزي من الدولة لنقيب الصحفيين هو تقدير الصحفيين، والبدل تقدير بسيط، وأيًا كانت قيمته لن يفي بما يحتاجه الصحفيون، ولا يمكن أن يكون ما صرح به خالد ميري دعاية انتخابية فقط، الدولة عمرها ما رجعت في كلامها".

إلى ذلك، أشار خالد ميري، إلى أن الدولة المصرية تدعم نقابة الصحفيين بـ480 مليون جنيه في السنة، وأحيانًا يصل هذا المبلغ إلى 600 مليون جنيه، وبالتالي فإن الدولة تحترم المهنة وتحترم هذه النقابة وتقدر جموع الصحفيين.

وشدد على أن الدولة لم تتأخر عن مساعدة الجماعة الصحفية، لأن البدل إذا تعطل لشهر واحد ستتضرر الجماعة الصحفية: "مش هنلاقي نصرف معاشات ولا نصرف علاج، دخلنا الوحيد في النقابة هو الاشتراكات، مش بيكفوا مرتبات الموظفين في النقابة".