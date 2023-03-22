الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: ارتفاع عدد قتلى زلزال باكستان إلى 4 وإصابة أكثر من 80

زلزال باكستان
زلزال باكستان

أعلنت وسائل إعلام محلية باكستانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى زلزال شمال غرب باكستان إلى 4 قتلى وإصابة 80 آخرين. 

وقد أعلن مركز الأرصاد الجوية الباكستاني أن هزة أرضية بقوة 7.7 ضربت العاصمة ومناطق أخرى. 

وتعرضت دولتا باكستان وأفغانستان لهزة أرضية قوية شعر بها السكان، وفق رويترز.

وأصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرا من تسونامي للسواحل الواقعة قرب مركز الزلزال، حيث ضرب زلزال منطقة جزر كرماديك جنوب المحيط الهادئ، بنيوزيلندا، منذ قليل.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي شدة الزلزال بـ7.1 درجة.

وتقع جزر كرماديك وعدد كبير من الجزر الأخرى في المنطقة على طول حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تشهد حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت عن تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة في جنوب ألاسكا بالولايات المتحدة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال في الساعة 15:06 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 19 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أنكور بوينت في ألاسكا، على عمق 65.4 كيلومتر.

وشهد البحر الأحمر هزة أرضية ضعيفة فجر الثلاثاء، بلغت قوتها 1.57 درجة على مقياس ريختر، دون الشعور بها.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الهزة الأرضية، والتي وقعت على بُعد 143 كيلومترًا من مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، على عُمق 12.16 كيلومتر.

ويعتبر النشاط الزلزالي في مصر ضعيفًا، حسبما يصنفه المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث تشهد البلاد هزات شبه يومية، لكنها لا تصل إلى حد الشعور بها، وتعتبر في نطاقها الطبيعي، وفقما قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك، في تصريحات سابقة.

وقال القاضي إن الزلازل التي شهدتها تركيا ليس لها أي تأثير على مصر، بعد مخاوف الكثيرين منها في الفترة الماضية.

وشهدت تركيا وسوريا زلزالًا مُدمرًا في السادس من فبراير الماضي، راح ضحيته أكثر من 50 شخصًا قتلوا جراء انهيارات المنازل التي سقطت في محيط الزلزال الذي بلغت قوته نحو 7.7 درجة على مقياس ريختر.

زلزال باكستان أراضى أفغانستان هزة أرضية وسائل اعلام

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