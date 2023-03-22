الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«أحمد موسى» عن إنتاج 1.2 مليون أوقية ذهب من جبل «إيقات»: كنز للاقتصاد

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تجارب التشغيل التجاري لإنتاج الذهب بامتياز بجبل إيقات بالصحراء الشرقية بدأت، وسيحقق إضافة قوية للدخل القومي.

 

التنقيب عن الذهب لا يقل أهمية عن حقول البترول

 وأضاف موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جبل إيقات هو كنز جديد للاقتصاد المصري، حيث التنقيب عن الذهب لا يقل أهمية عن حقول البترول والغاز، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يكون إنتاج جبل إيقات من الذهب نحو 1.2 مليون أوقية، ومتوقع زيادته لأنه مازال في التجارب الأولية وتم استخراج سبائك مبدئية.

 

 وأوضح “موسى”، أن هناك أكثر من 100 منطقة داخل مصر سيتم التنقيب فيها للبحث عن الذهب، مشيرًا إلى أن جبل إيقات لا يقل أهمية عن مناجم السكري، وكل هذه الاكتشافات سوف تساعد على استقرار الاقتصاد المصري. 

أحمد موسى الصحراء الشرقية كنز جديد للاقتصاد التنقيب حقوق البترول

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