الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الصين ليست طرفا محايدا بشأن الوضع فى أوكرانيا

البيت الابيض
البيت الابيض

قال البيت الأبيض الثلاثاء، إن واشنطن لا تريد وقف للنار في أوكرانيا الآن، لأن ذلك سيجمد المعارك على الجبهات. 

 

وأكد البيت الأبيض أن الصين ليست طرفا محايدا بشأن الوضع في أوكرانيا، مؤكدين أنهم لم يروا أي شيء مما قاله بوتين وشي ما يدفعهم للاعتقاد بأن حرب أوكرانيا ستنتهي. 

 

أكد البيت الأبيض أنهم ينصحون الرئيس الصيني بأن يدعم سيادة الدول، وأن يتحدث للرئيس الأوكراني زيلينسكي. 

 

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، عن رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء نطيره الصيني شي جين بينج "مرة أخرى".


وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس بايدن مهتم بالتحدث مجددا مع الزعيم الصيني شي جين بينج"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".


جاء ذلك تزامنا مع لقاء الرئيس شي نظيرة الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، في العاصمة موسكو ضمن زيارة رسمية يجريها إلى روسيا تستمر حتى 22 مارس الجاري.


وقال كيربي إنه "لم يتم تحديد أي شيء بين القادة الأمريكيين والصينيين حتى الآن"، مضيفا أن "المسئولين الأمريكيين يريدون التأكد من أن يتم اللقاء في الوقت المناسب".


وأضاف: "من المهم إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، لا سيما الآن حيث التوترات عالية للغاية"، وفق الشبكة.


وكان بايدن التقى لأول مرة شي لثلاث ساعات في نوفمبر 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية. 

 

وذكر البيت الأبيض الإثنين إنهم يعملون على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وتأكيدهم على ضرورة خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال شهر رمضان. 

 

قال البيت الأبيض إن أجهزته تراقب الوضع الأمني بعد دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب لأنصاره للتجمع⁧.

 

وأكد في بيان، الأحد، أنه لن يسمح بأن تتكرر أحداث ٦ يناير من جديد.

 

الصين روسيا البيت الأبيض واشنطن أمريكا

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البيت الأبيض: الصين ليست طرفا محايدا بشأن الوضع فى أوكرانيا

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