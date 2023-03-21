أشرف زكى يقدم واجب العزاء فى لبنى محمود بالحامدية الشاذلية

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين على تقديم واجب العزاء لابنة الفنانة الراحلة لبنى محمود والمقام في قاعة مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين مساء اليوم.

واستقبلت ابنة الفنانة الراحلة وأحفادها المعزّين، حيث اقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء وسط غياب الكثير من مشاهير الوسط الفني.

وشيعت ظهر أمس، جنازة الفنانة الراحلة من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، كما حرص المخرج أحمد الجندي والفنان محمد صلاح آدم على تقديم العزاء لنجلة الفنانة الراحلة وأسرتها وحضور مراسم تشييع الجنازة.