الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة» تقدم «يحيى وكنوز 2» مدعومًا بلغة الإشارة

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

قررت الشركة المتحدة، طرح الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل مدعومًا بلغة الإشارة، لإتاحة فرصة مشاهدة العمل لأصحاب الهمم من الصم والبكم.

جدير بالذكر أن الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالمين الحديث والقديم طول الحلقات.

كما يستعرض المسلسل في الجزء الثاني سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع والذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم والملك أمنمحات ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضي والملك رمسيس الثالث ويؤدي صوته الفنان إسلام جمال وحاكم الإقليم ببي نخت ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسني، بالإضافة لاستعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثاني والذي أدى صوته في الجزء الأول الفنان ياسر جلال.

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