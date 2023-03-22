الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تامر أمين يستعرض الخريطة الرمضانية على شاشة «النهار»

تامر أمين
تامر أمين

استعرض الإعلامي تامر أمين، الخريطة الرمضانية على شاشة قناة النهار، قائلاً: "إنه بدءًا من الغد ليلاً ستبدأ الخريطة الرمضانية على شاشة النهار، حيث ستبدأ البرامج والمسلسلات وكل الوجبات الدسمة التي أعدتها شبكة تلفزيون النهار". 

 

وأضاف أمين خلال لقاءه ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أنه سيتم إذاعة مسلسل "بابا المجال" حصريًا على شبكة تليفزيون النهار، بطولة النجم مصطفى شعبان".

 

وأوضح، أن من المسلسلات التي لاقت استحسان وحب ونجاح كبير جدا في الجزء الأول عرض في رمضان الماضي مسلسل "رمضان كريم" ، لافتا إلى أن رمضان كريم الجزء الثاني سيكون مذاع على قناة النهار، والذي يضم كوكبة من النجوم، على رأسهم المبدع سيد رجب، والنجم محمد لطفي، والفنان بيومي فؤاد، الذي يعتبر واحدا من أيقونات الكوميديا  والأعمال الاجتماعية الرائعة. 

 

وأشار إلى أن النجمة المتميزة والمتفردة في الأداء،  روجينا، ستكون على شاشة النهار من خلال مسلسل "ستهم"، لافتاً إلى أن روجينا في أدوات التمثيل وفي عبقرية التقمص والتجسيد هي "ستهم" بلا منازع.  

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