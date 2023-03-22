الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إبراهيم عيسى عن روبى فى «حضرة العمدة»: أبهرتنى كنجمة قادمة من الخمسينيات

روبى
روبى

قال الكتب إبراهيم عيسى، إن الفنانة روبي، تقدم دورًا مميزًا في مسلسل "حضرة العمدة"، مشيدًا بالأدوار التي قدمتها طوال مشوارها الفني مثل مسلسل "سجن النسا"، والذي أعاد اكتشافها.

الناس احتفظت لروبي بصورة نمطية لأغانيها

وأضاف "عيسى"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الناس احتفظت لروبي بصورة نمطية بسبب بعض الأغاني خفيفة الظل التي قدمتها.

وكشف أن روبي، تقدم في المسلسل دور أستاذة جامعية تعمل في الجامعة الأمريكية في علم النفس، وبعدها تصبح عمدة، مؤكدًا أنها مثال للالتزام بالمواعيد وتؤدي العمل بصرامة شديدة بكل ضوابطة وكانت نموذجا لنجمة قادمة من الخمسينيات وهي شجاعة وأحيي فيها شجاعتها كما أحيي فنها وإبداعها وهي بطلة المسلسل ومحملة برسالته، مؤكدًا أنها أدهشته بإبداعها.

ابراهيم عيسى الفنانة روبى مسلسل حضرة العمدة إبداعها الخمسينات

مواد متعلقة

إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مسلسله «حضرة العمدة»

إثارة وتشويق تسيطران على البرومو الرسمي لـ«حضرة العمدة» (فيديو)

طرح «اللي يهري يهري» الأغنية الدعائية لمسلسل «حضرة العمدة» للنجم مدحت صالح

«حضرة العمدة» يناقش التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة

روبي داخل مدرسة حكومية في «حضرة العمدة» (صور)

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

وسائل إعلام: ارتفاع عدد قتلى زلزال باكستان إلى 4 وإصابة أكثر من 80

تعليم الغربية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بشرق طنطا

استعدادا لرمضان.. ضبط ٣٥٧ مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

النائب شحاتة أبو زيد: القيادة السياسية تدعم الاقتصاد والدولة تشجع الجميع

«الخلعى وشيبه» ينتهون من تصوير «الليلة فرحى» لمسلسل «رمضان كريم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل