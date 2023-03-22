إبراهيم عيسى عن روبى فى «حضرة العمدة»: أبهرتنى كنجمة قادمة من الخمسينيات

قال الكتب إبراهيم عيسى، إن الفنانة روبي، تقدم دورًا مميزًا في مسلسل "حضرة العمدة"، مشيدًا بالأدوار التي قدمتها طوال مشوارها الفني مثل مسلسل "سجن النسا"، والذي أعاد اكتشافها.

الناس احتفظت لروبي بصورة نمطية لأغانيها

وأضاف "عيسى"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الناس احتفظت لروبي بصورة نمطية بسبب بعض الأغاني خفيفة الظل التي قدمتها.

وكشف أن روبي، تقدم في المسلسل دور أستاذة جامعية تعمل في الجامعة الأمريكية في علم النفس، وبعدها تصبح عمدة، مؤكدًا أنها مثال للالتزام بالمواعيد وتؤدي العمل بصرامة شديدة بكل ضوابطة وكانت نموذجا لنجمة قادمة من الخمسينيات وهي شجاعة وأحيي فيها شجاعتها كما أحيي فنها وإبداعها وهي بطلة المسلسل ومحملة برسالته، مؤكدًا أنها أدهشته بإبداعها.