فلتُكرم مصر «حلمي بكر»

سعدنا جميعاً بفكرة تكريم الموسيقار الكبير الفنان هاني شنودة والتي تبنتها هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار ترك آل الشيخ وعكست اهتمام الشعب السعودي الشقيق بالفنانين المصريين وتقديرهم لما تقدمه مصر من فن يخاطب جموع الشعب العربي، وأكد التكريم وحدة الشعوب العربية وتوافقها فيما يهتم به الجمهور العربي، وأن نجاح أغنية في القاهرة ، يقابلة نفس النجاح في الرياض ومراكش والخرطوم، ويؤكد في الأخر إننا شعب عربي واحد لا ينقص وحدته شيء ولا يفصلها الا الحدود الجغرافية فقط .

استحق هاني شنودة – مع حفظ الألقاب – التكريم ، بما يحمل من تاريخ كبير ممتد لأكثر من 50 عاماً قدم خلالها أصواتاً تصدرت قمة الغناء العربي طوال الأربعين عاماً الماضية منهم النجمان محمد منير وعمرو دياب ، ولحن لكبار النجوم والنجمات منهم نجاة الصغيرة وفايزة احمد ولحن العديد من الموسيقي التصويرية لأشهر الافلام والمسلسلات منهم فيلم غريب في بيتى و الغول و وعصابة حمادة وتوتو و عائلة شلش وغيرها بما يزيد عن ألف لحن متنوع من اغاني وموسيقي تصويرية ، بما يستحق معه التكريم في المملكة وفي كل قطر عربي شقيق ، وهنا في مصر فرحت معظم الأوساط بهذا التكريم إلا قلة قليلة من زعماء السوشيال ميديا الذين اعتبروا في تكريم قيمة فنية مصرية كان أولى به بلده وكان الأفضل أن يتم تكريم الفنان هاني شنودة على إحدى مسارح عاصمة الفن العربي بدار الأوبرا المصرية ، لأعتبارهم تكريم فنان خارج بلده أنتقاصا منها ، بعض ممن تحمسوا لهذه الفكرة حسنوا النية وأغلبهم سيئوا التوجه والقصد ممن يضيرهم أي تقارب عربي – عربي و لا يُسعدهم أن تنموا علاقات الأخوة والإحترام بين الشعوب العربية عموما .

وبعيداً عن تلك النعرات وأستثماراً للحالة الإيجابية التي نتجت عن تكريم هاني شنودة أقترح أن تُبادر الهيئات والوزارات المعنية في مصر بتكريم الفنان الكبير حلمي بكر صاحب الرصيد الكبير من الألحان التي تزيد عن 1500 لحن بدأت من الستينات مع أصوات كبار النجوم منهم ليلى مراد ونجاة وعُلية التونسية ووردة الجزائرية ومحمد رشدى وعلى الحجار و محمد الحلو ومدحت صالح ، ولحن عدد كبير من المسرحيات منها سيدتى الجميلة و موسيقي في الحى الشرقي وحواديت .

ويحمل حلمي بكر الذي يبلغ من العمر الأن 86 عاماً تاريخ من العطاء الفني ما يستحق أن يُكرم عليه يكفيه منها الألحان التي مازالت باقية ويتجدد جمهورها مع كل جيل أمثال " عرباوى لـ محمد رشدى " و " عاللى جرى لعيلية التونسية " والتى أعادها الفنانين أصالة و صابر الرباعي ومازالت تحقق نجاحاً كبيراً ، بما يؤكد أهمية حلمي بكر كملحن كبير لم ينل حقه في التكريم.