الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-3-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر كي تؤدوا الصلاة في وقتها لمن يبحث عنها وفق منطقته حيث تختلف أوقات الصلاة من محافظة لأخرى.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 22-3-2023


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣١ ص
الشروق ٥:٥٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٤ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

صلاة الفجْر ٤:٣٦ ص
الشروق ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:١٢ م
صلاة العِشاء ٧:٣١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص
الشروق ٥:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٧ م
صلاة العِشاء ٧:٢٤ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص
الشروق ٥:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:٠٣ م
صلاة العِشاء ٧:٢١ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢١ ص
الشروق ٥:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء ٧:١٠ م

دعاء رؤية الهلال.. أدعية استقبال أول أيام شهر رمضان 2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء ٧:١٢ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٥٧ م
صلاة العِشاء ٧:١٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص
الشروق ٥:٥٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٠١ م
صلاة العِشاء ٧:١٥ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٦ م
صلاة العِشاء ٧:٤٩ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مدينة العاشر من رمضان

صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٥ م
صلاة العِشاء ٧:٢٣ م

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