الأهلى يشكر وزير الداخلية للموافقة على حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الهلال

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والقيادات الأمنية على مساندتهم لفريق الأهلي في مهمته الوطنية، وموافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير «٥٠ ألف مشجع»، لمؤازرة فريق الأهلي في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها أول أبريل باستاد القاهرة.

وأكد مجلس إدارة الأهلي، اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن في كل المواقف، وما يتحملونه من مسئوليات لدعم المؤسسات الرياضية، خاصة عند تمثيلها للبلاد في المحافل القارية.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تلقيه موافقة الجهات الأمنية، على حضور 50 ألف مشجع لمباراته المرتقبة أمام الهلال السوداني، في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا يوم الأحد الماضي، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي والهلال في ختام فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال لا سيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

وأسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الستار عن موعد المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال

واستقر "كاف" على إقامة المواجهة بين الفريقين في الأول من أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم موريتانى للأهلى والهلال السودانى بدورى الأبطال

ويقود المباراة طاقم مكون من الموريتاني عبدالعزيز بوه، ويعاونه مواطناه حمدين ديبا وبراهيم سالم، بجانب موسى ديو، الحكم الرابع.

ويتنافس كل من الأهلي والهلال على بطاقة الصعود الثانية من المجموعة الثانية، بعد تأهل صن داونز الجنوب إفريقي.

ويتصدر صن داونز المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، يليه الأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا القطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الانتصار على ضيفه الهلال السوداني، بهدف دون مقابل، أو الفوز بفارق هدفين، حال نجح الخصم في التسجيل في مرمى الفريق.