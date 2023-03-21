الزمالك يفاضل بين خالد جلال وطارق مصطفى ومحمد صبرى لخلافة «فيريرا»

قرر مسئولو نادى الزمالك إعادة هيكلة رواتب لاعبى فريق كرة القدم فى الموسم المقبل، بسبب ما حدث فى الموسم الجارى من ضياع لكل البطولات المحلية والقارية التى شارك فيها «الفارس الأبيض»، فى الوقت الذى يحصل فيه اللاعبون على مبالغ ضخمة دون تحقيق أى عائد.

وفقد الزمالك فرصته للفوز ببطولة الدورى من الدور الأول، وودع كأس مصر من نصف النهائى أمام بيراميدز، كما غادر بطولة دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات قبل نهاية الجولة الأخيرة.

ويرغب مسئولو الزمالك فى إعادة هيكلة رواتب اللاعبين؛ بما يتناسب مع الظروف المالية التى يمر بها النادى فى الوقت الحالى، من حيث الأزمة المادية الطاحنة فى الموسم الجارى.

وتسعى إدارة «القلعة البيضاء» للحفاظ على حالة الاستقرار المالى للنادى، وعدم تكرار ما حدث فى الموسم الجارى، فى ظل الأعباء المالية الكبيرة.

كما قرر مسئولو الزمالك تجميد مفاوضات التجديد لبعض لاعبى الفريق الأساسيين والكبار بسبب تراجع المستوى، مع العمل على إعادة تقييم الجميع فى الفترة المقبلة، على أن يكون القرار الأخير فى نهاية الموسم الجارى، سواء بالتجديد أو الرحيل.

ويسعى مسئولو الزمالك لضمان جدوى استمرار أى لاعب، وأن يستفيد الفريق منه فنيًا، لمنع تكرار ما حدث فى الموسم الجارى من وجود لاعبين كبار يحصلون على ملايين الجنيهات دون تحقيق أى استفادة فنية لـ«الفارس الأبيض».

ويضم الزمالك فى قائمته عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى والموسم المقبل، على رأسهم محمد عبدالشافى ومحمد عواد و«شيكابالا».

واستقرت إدارة الزمالك على الاعتماد على مدرب محلى لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى تدور معه مفاوضات حول الشرط الجزائى لفسخ عقده بالتراضى.

ويسود اتجاه لدى إدارة الزمالك لإسناد مهمة قيادة الفريق لخالد جلال، المدير الفنى السابق لفريق البنك الأهلى، أو محمد صبرى، نجم الفريق السابق، أو طارق مصطفى، مدرب عام المنتخب السابق.