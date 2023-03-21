كولر يوافق على التجديد لـ«ياسر» و«الشحات» والإعلان بعد مواجهة الهلال السودانى

استقرت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بنادى الأهلى على التجديد لكل من حسين الشحات وياسر إبراهيم، نجمى «المارد الأحمر» اللذين ينتهى عقدهما بنهاية الموسم الجارى، عقب مباراة الهلال السودانى، المقررة إقامتها ١ أبريل المقبل، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وحصلت لجنة التخطيط على موافقة مارسيل كولر، المدير الفنى، على تجديد عقدى «ياسر» و«الشحات»، وتم الاتفاق على كل تفاصيل التجديد بالفعل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمى.

ورفض «كولر» حسم مصير باقى اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلى، وعلى رأسهم أيمن أشرف ورامى ربيعة، اللذان ينتهى تعاقديهما مع الفريق بنهاية الموسم الجارى.

وترفض لجنة التخطيط الكشف عن موقف «كولر» بشأن «أيمن» و«ربيعة» لحين تقييم تجربة اللاعبين مع الفريق بنهاية الموسم الجارى.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة فى الأهلى، أكثر من جلسة مع مارسيل كولر خلال الفترة الماضية، قبل سفر الأخير إلى مسقط رأسه فى سويسرا، بهدف إزالة الخلاف القائم بين المدير الفنى وأيمن أشرف، وإعادة المدافع إلى حسابات المدرب مرة أخرى.

وطلب «عبدالحفيظ» من «كولر» منح أيمن أشرف فرصة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الإصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين فى خط الدفاع، مشددًا على ضرورة تقييم اللاعب بصفة نهائية، على ضوء انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

وحسب مصدر فى الأهلى، بدأ المدرب السويسرى فى تغيير موقفه تجاه اللاعب، ويتجه إلى منحه فرصة خلال الفترة المقبلة، بعد استبعاده لفترة طويلة، خاصة فى ظل تلاحم المباريات والإصابات العضلية التى ضربت بعض اللاعبين أمثال التونسى على معلول، ومحمد أشرف، ومحمود متولى، وخالد عبدالفتاح.

ويعود الأهلى لاستئناف تدريباته، بعد غد فى أعقاب انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد العودة من رحلتى جنوب إفريقيا والكاميرون، استعدادًا لمباراة الهلال السودانى.

ووضع مارسيل كولر ملف المشاركة ببطولة كأس الرابطة فى ملعب إدارة الكرة، وأعلن رفضه عن المشاركة فى البطولة، فى ظل انضمام القوام الأساسى للفريق إلى منتخبات تونس ومالى وجنوب إفريقيا، إلى جانب المنتخبين الوطنى الأول والأوليمبى.

وشدد المدير الفنى للأهلى على أن الفريق لديه مباراة مصيرية أمام الهلال السودانى، ويحتاج إلى الحفاظ على لاعبيه من أى إصابات أو إجهاد، خاصة فى ظل تلاحم المباريات.