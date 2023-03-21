«رمضانك معانا».. «المتحدة» تقدم أقوى موسم درامى بـ17 مسلسلًا تناسب كل الفئات والأعمار

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، الذى ينتظر أن يكون مختلفًا هذا العام على صعيد الدراما التليفزيونية والخريطة البرامجية للقنوات المختلفة، فى ظل تقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والبرامجية المميزة، تحت شعار واسع عنوانه: «شهر الفرحة».

وراعت «المتحدة للخدمات الإعلامية» تقديم وجبة مميزة تجمع بين التسلية والترفيه والتوعية والتثقيف، وذلك من خلال أعمال تغطى الجوانب الاجتماعية والإنسانية والترفيهية، علاوة على الجانب الدينى. واستقرت الشركة على ١٧ عملًا دراميًا تُعرض على شاشتها، بالإضافة إلى عملين على منصة «WATCH IT»، بجانب عملين على مستوى عالٍ مقدمين للأطفال.

وحرصت على أن تناسب هذه الأعمال كل الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية والأذواق المختلفة، مع ضم عدد كبير من النجوم فى العمل الواحد، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المحتوى والصورة المقدمة للجمهور. فى السطور التالية تستعرض «الدستور» كل التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال.