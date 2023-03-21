النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بالخليفة

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها داخل بئر صرف بمنزلها في ظروف غامضة بمنطقة الخليفة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، داخل بئر صرف صحي محفور بمنزلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال الأمن من انتشال جثة الطفلة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.