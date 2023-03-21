الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بالخليفة

جثة
جثة

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها داخل بئر صرف بمنزلها في ظروف غامضة بمنطقة الخليفة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، داخل بئر صرف صحي محفور بمنزلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال الأمن من انتشال جثة الطفلة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الخليفة والمقطم دفن جثة طفلة منطقة الخليفة بئر صرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

كيف ينجح قطاع الأعمال فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بالخليفة

الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير أكثر من 117 مكتب بريد بالبحيرة

أردوغان: زيادة نسبة المياه المتدفقة من نهرى دجلة والفرات إلى العراق

فرنسا: بكين قد تؤدى دورًا مفيدًا لإجراء مفاوضات سلام فى النزاع الأوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمي بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل