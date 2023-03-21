مصطفى حسني: «مبروك على مصر والعالم العربي قناة الناس في ثوبها الأزهري»

كشف الداعية مصطفى حسني، تفاصيل برنامجه الجديد "رميم"، والذي يعرض خلال شهر رمضان، على قناة "الناس"، في ثوبها الجديد.

وقال مصطفى حسني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الناس"، إن رميم فكرة إصلاحية، لكل من انكسر وانهدم من شخصية الإنسان في رحلة حياته، فالإنسان يتعرض لمواقف إما تبني، أو إذا لم يستقبلها استقبال سليم، تكون سبب في حدوث شروخ في شخصيته.

مصطفى حسني يكشف سبب تسمية برنامجه "رميم" وعلاقته بالقرآن

وعن سبب اختياره لاسم "رميم"، قال مصطفى حسني: "بعد تفكير طويل واستعانة بالفريق الفكرة جاءت من الآية في سورة يس "من يحي العظام وهي رميم".

ولفت إلى أنه يهدف في برنامجه إلى الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله، وحبر المكسور.

ووجه رسالة للجمهور، عن انطلاق قناة الناس في ثوبها الجديد قائلا: "ألف مبروك علينا وعلى مصر والعالم الإسلامي، الفكر الأزهري المستنير، الواحد بيطمن لما يشوف علماؤنا يتصدروا الساحة الإعلامية".