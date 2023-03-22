سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر

مع اقتراب شهر رمضان وتغيير أسعار العملات بشكل مستمر في الأونة الأخيرة داخل البنوك يبحث العديد من المواطنين المصريين عن سعر الريال السعود؛ للراغبين في أداء عمرة رمضان خلال الشهر الفضيل أو تغيير العملة من أجل الحصول على أعلى قيمة.

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-3-2023

وهو ما نقدمه للقارئ خلال التقرير التالي حتى يكون على دراية كاملة بالأسعار اليومية وتحديثها وفقًا للبنوك الموجودة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

الشراء 8.2081 جنيه

البيع 8.2397 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر

الشراء 8.1951 جنيه

البيع 8.2129 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي‏‏

الشراء 8.195 جنيه

البيع 8.2129 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك أبو ظبي الإسلامي

الشراء 8.2236 جنيه

البيع 8.2395 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

الشراء 8.19 جنيه

البيع 8.24 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك القاهرة

الشراء 8.19 جنيه

البيع 8.24 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

الشراء 8.18 جنيه

البيع 8.24 جنيه

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر

دولار أمريكى​

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو​

33.2310 جنيه للشراء

33.3487 جنيه للبيع

جنيه إسترليني​

37.7735 جنيه للشراء

37.9055 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

33.3348 جنيه للشراء

33.4512 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

23.2968 جنيه للشراء

23.3759 جنيه للبيع

دينار كويتى​

100.5478 جنيه للشراء

100.8993 جنيه للبيع

درهم إماراتي​

8.3956 جنيه للشراء

8.4248 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4866 جنيه للشراء

4.5020 جنيه للبيع