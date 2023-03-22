سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر
مع اقتراب شهر رمضان وتغيير أسعار العملات بشكل مستمر في الأونة الأخيرة داخل البنوك يبحث العديد من المواطنين المصريين عن سعر الريال السعود؛ للراغبين في أداء عمرة رمضان خلال الشهر الفضيل أو تغيير العملة من أجل الحصول على أعلى قيمة.
سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-3-2023
وهو ما نقدمه للقارئ خلال التقرير التالي حتى يكون على دراية كاملة بالأسعار اليومية وتحديثها وفقًا للبنوك الموجودة في مصر.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري
الشراء 8.2081 جنيه
البيع 8.2397 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر
الشراء 8.1951 جنيه
البيع 8.2129 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي
الشراء 8.195 جنيه
البيع 8.2129 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك أبو ظبي الإسلامي
الشراء 8.2236 جنيه
البيع 8.2395 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية
الشراء 8.19 جنيه
البيع 8.24 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك القاهرة
الشراء 8.19 جنيه
البيع 8.24 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib
الشراء 8.18 جنيه
البيع 8.24 جنيه
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.2310 جنيه للشراء
33.3487 جنيه للبيع
جنيه إسترليني
37.7735 جنيه للشراء
37.9055 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.3348 جنيه للشراء
33.4512 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.2968 جنيه للشراء
23.3759 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5478 جنيه للشراء
100.8993 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3956 جنيه للشراء
8.4248 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4866 جنيه للشراء
4.5020 جنيه للبيع