الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-3-2023

مع اقتراب شهر رمضان وتغيير أسعار العملات بشكل مستمر في الأونة الأخيرة داخل البنوك يبحث العديد من المواطنين المصريين عن سعر الريال السعود؛ للراغبين في أداء عمرة رمضان خلال الشهر الفضيل أو تغيير العملة من أجل الحصول على أعلى قيمة.

 

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 22-3-2023

وهو ما نقدمه للقارئ خلال التقرير التالي حتى يكون على دراية كاملة بالأسعار اليومية وتحديثها وفقًا للبنوك الموجودة في مصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري
 الشراء 8.2081  جنيه 
البيع 8.2397 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر

 الشراء 8.1951 جنيه 
البيع 8.2129 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي‏‏ 
الشراء 8.195 جنيه 
البيع 8.2129 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك أبو ظبي الإسلامي

الشراء 8.2236 جنيه 
البيع 8.2395 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 

الشراء 8.19 جنيه 
البيع 8.24 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك  القاهرة

الشراء  8.19 جنيه 
البيع 8.24 جنيه

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib 

 الشراء 8.18  جنيه 
البيع 8.24 جنيه

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 21-3-2023

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر

دولار أمريكى​ 
30.8380  جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

يورو​ 
33.2310 جنيه للشراء 
33.3487 جنيه للبيع

جنيه إسترليني​
37.7735 جنيه للشراء 
37.9055 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​ 
33.3348 جنيه للشراء 
33.4512 جنيه للبيع

100 ين يابانى​ 
23.2968 جنيه للشراء 
23.3759 جنيه للبيع

دينار كويتى​
100.5478 جنيه للشراء 
100.8993 جنيه للبيع

درهم إماراتي​ 
8.3956  جنيه للشراء 
8.4248 جنيه للبيع

اليوان الصينى​
4.4866 جنيه للشراء 
4.5020 جنيه للبيع

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