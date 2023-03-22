إحالة ميكانيكى بالإسكندرية إلى المفتى لحيازته أسلحة نارية لاستخدامها ضد الدولة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، إحالة أوراق ميكانيكي، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة دور الانعقاد مايو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم، وذلك بعد اتهامه بحيازة أسلحة نارية لاستخدامها ضد مؤسسات الدولة.

صدر الحكم بعضوية كلا من: المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود، قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.



ترجع أحداث القضية رقم 20790 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم وبحوزته اسلحة نارية، بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد الدولة.



كشفت التحقيقات أنه نفاذا لأذن النيابة العامة للقبض على المتهم " م.ف.ع' ميكانيكي، مقيم بمنطقة العامرية ، وطبقا لتنفيذ القرار توجهت قوة أمنية إلى مكان تواجده وتم ضبطه بمحل سكنه، وبتفتيش محل الواقعة عثر علي سلاحين ناريين بندقية خرطوش وطبنجة وألقي القبض عليه.



توصلت التحقيقات إلى أن المتهم يحوز الأسلحة النارية لاستعمالها في العمليات العدائية ضد الدولة بغرض استهداف المنشآت الهامة والحيوية الخاصة التابعة للأجهزة الأمنية من خلال تلقيه تعليمات تكفيرية متطرفة عبر حسابات شخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض تنفيذ تعليمات ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العسكرية والشرطية وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد .

تحرر محضر بالواقعة والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق وتم توجيه حيازة أسلحة نارية دون ترخيص للمتهم واستخدامها في العمليات العدائية ضد الدولة بقصد الخلل بالأمن العام وإحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي إحالة أوراق المتهم الي فضيلة مفتي الديار المصري.