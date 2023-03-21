خبير اقتصادي يوضح القطاعات التي شهدت طفرة في الصادرات المصرية إلى إفريقيا

أوضح الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أبرز القطاعات التي شهدت طفرة في الصادرات المصرية إلى أفريقيا، قائلًا إن مصر أولت أفريقيا اهتمامًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

وأضاف الشرقاوي، خلال لقاءه ببرنامج مال وأعمال الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، عبر فضائية extra news، أن القيادة السياسية المصرية وفرت الإرادة الكاملة للتحول نحو العمل الإفريقي الاقتصادي المشترك، لافتًا إلى أن هناك توجه كبير جدًا بدأ عام 2017م، 2018م، للتواجد في أفريقيا، ووجود المنتج المصري في الدول الإفريقية.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي في فبراير عام 2019 حتى فبراير 2020، أجرى مزيداً من الدعم للملف الإفريقي بالكامل، وهي كانت رسالة كبيرة جدًا لمجتمع المال والأعمال، والقطاع الخاص بكل قطاعاته، كما أولت الحكومة المصرية الدخول إلى أفريقيا جل الاهتمام، وأصبح هناك استراتيجية تستهدف 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن جميع القطاعات من المطلوب أن يكون بها صادر ومطلوب بها وارد، حيث يوجد الكثير من القطاعات تتمثل في قطاع الأدوية والعلاج الطبي والمستلزمات الطبية له أولوية، بالإضافة إلى قطاع الأغذية وبعض المواد الغذائية المطلوبة بشكل جيد في أفريقيا.