كيف ينجح قطاع الأعمال فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

قال إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، الخبير الاقتصادي، إن طرح الأصول المملوكة للشركات في قطاع الأعمال العام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على تنمية الاستثمارات الأجنبية في إطار زيادة حجم الاستثمارات، لافتًا إلى أن تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام من شأنه أن يسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن هناك خطوات كثيرة تقوم بها الحكومة من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية مثل طرح حصص الشركات لمستثمر استراتيجي أو خلافه.

وأشار إلى أن تنمية الاستثمار الأجنبي وزيادة حجمه في مصر يعمل على زيادة الإنتاج ما يسهم ارتفاع حجم النمو الاقتصادى.

موضحًا أن الحكومة جادة في جذب الاستمثار الأجنبي في هذا التوقيت من أجل العمل علي زيادة الحصيلة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.