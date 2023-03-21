الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مسلسله «حضرة العمدة»

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

كشف الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، تفاصيل مسلسله الجديد "حضرة العمدة"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر فضائية "الحياة".

وقال "عيسى"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه لا شك أننا نعيش في واقع  مصري فيه قدر هائل من المشاكل الاجتماعية والإنسانية، مثلما به قدر من الإضاءات والإشراقات، وكذلك مشاكل في الفهم والوعي ودورنا في الفن محاولة للتنوير وتقديم صورة حقيقية ورؤية لما نعيشه في سبل التغيير والتطوير.

لا يوجد مواطن مصري إلا ويحلم بأن يكون وطنه أفضل

وأضاف، أنه لا يوجد مواطن مصري إلا ويحلم بأن يكون وطنه مصر أفضل وأحسن وتكون العيشة فيه بها كرامة وكبرياء وطيبة وكل هذا لا يتحقق إلا بالثقافة والفهم.

وأكد أن قصة مسلسله تدور في قرية غير موجودة  في الحقيقة ولكنها موجودة في الواقع بشكل يومي، وهي حياة مصرية ليس فيا شيئًا إلا ومصري حتى النخاع.

وعن اختيار اسم القرية "تل شبورة"، قال إن أول مشهد هو حالة من الضباب والذي يمثل أننا لا نرى الصورة صح وأن واقعنا يحتاج وضوح وشفافية أكثر كما أننا نحتاج لمصارحة أكثر مع أنفسنا وعبر عن ذلك أيمن بهجت قمر في أغنية التتر.

ابراهيم عيسى الفن للتنوير تقديم صورة حقيقة حضرة العمدة أيمن بهجت قمر

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