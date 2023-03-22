الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مديرية الصحة فى الوادى الجديد تحيل وحدتى الثمانين وجدة للتحقيق للتقصير

الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد، الثلاثاء، وحدة الثمانين وجدة للتحقيق لتقصيرهم فى آداء مهامهم الوظيفية تنفيذا لتوجيهات  الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار.

 

وأضاف أنه كلف فريق من مفتشي إدارة الرعاية الاساسية والتفتيش المالى والإداري بالمديرية للمرور على وحدات الرعاية الأساسية بمركز باريس، حيث تم المرور على وحدة الثمانين والأربعين ١ ؛ ٢ والقصر والمكس القبلي وجدة لمتابعة الانضباط الادارى ومدى التزام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم عقد لقاءات مع المواطنين لقياس مدى رضاهم عن آداء العمل بالوحدات الطبية.

  

وأكد وكيل وزارة الصحة بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية والطبية بكافة مراكز المحافظة إستعداداً لشهر رمضان المبارك وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة، وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ على مدار الساعة.

 

كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها.
 

وقال "محروس"، إن إدارة مراقبة الأغذية تواصل المرور المفاجئ على محلات بيع وتداول الأغذية، للتأكد من سلامتها وصلاحية المنتجات الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى إعلان أرقام للمواطنين للتواصل والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو مخالفة، بجانب المتابعة اليومية من خلال غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في الإدارات الصحية.

الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد
وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد إحالة وحدة الثمانين وجدة للتحقيق لتقصيرهم فى آداء مهامهم توافر الادوية والمستلزمات الطبية الوحدات الطبية استعدادا لشهر رمضان حالات الطوارئ

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