الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادى يكشف سبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا (فيديو)

النفط
النفط

كشف أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا، قائلًا، إن الارتفاعات في أسعار النفط هي ارتفاعات منطقية جدًا، كما  أن أغلب الأصول التي كانت تعاني نهاية الأسبوع الماضي، وبداية من هذا الأسبوع كان لها بعض الارتفاع.

وأضاف المحلل الاقتصادي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية extra news، أن هذا الأمر انتظارًا لما سيقرره الفيدرالي الأمريكي، وما سينتج عن هذا الاجتماع، مؤكدًا أن هذا الاجتماع مهم جدًا وسيغير مجرى الأحداث بشكل كبير جدًا. 

وأوضح أن الأسواق تنتظر ما سينتج عنه هذا الاجتماع، لافتاً إلى أن الأسعار كانت مغرية جدًا للشراء، ليس فقط في أسعار النفط، ولكن أيضًا في الأصول الأخرى.

وعن انعكاس زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على أسعار النفط عالميًا، أشار إلى أنه إذا استمرت هذه الخطوات التشددية، فمن المؤكد أننا سنجد علامات الركود الواضحة، خاصة بالنسبة للاقتصادات الأقل، مؤكدًا أن الأزمة لا تقتصر فقط على القطاع المصرفي لكن الأزمة أكبر من ذلك بكثير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

كيف ينجح قطاع الأعمال فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بالخليفة

الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير أكثر من 117 مكتب بريد بالبحيرة

أردوغان: زيادة نسبة المياه المتدفقة من نهرى دجلة والفرات إلى العراق

فرنسا: بكين قد تؤدى دورًا مفيدًا لإجراء مفاوضات سلام فى النزاع الأوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمي بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل