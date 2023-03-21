محلل اقتصادى يكشف سبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا (فيديو)

كشف أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا، قائلًا، إن الارتفاعات في أسعار النفط هي ارتفاعات منطقية جدًا، كما أن أغلب الأصول التي كانت تعاني نهاية الأسبوع الماضي، وبداية من هذا الأسبوع كان لها بعض الارتفاع.

وأضاف المحلل الاقتصادي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية extra news، أن هذا الأمر انتظارًا لما سيقرره الفيدرالي الأمريكي، وما سينتج عن هذا الاجتماع، مؤكدًا أن هذا الاجتماع مهم جدًا وسيغير مجرى الأحداث بشكل كبير جدًا.

وأوضح أن الأسواق تنتظر ما سينتج عنه هذا الاجتماع، لافتاً إلى أن الأسعار كانت مغرية جدًا للشراء، ليس فقط في أسعار النفط، ولكن أيضًا في الأصول الأخرى.

وعن انعكاس زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على أسعار النفط عالميًا، أشار إلى أنه إذا استمرت هذه الخطوات التشددية، فمن المؤكد أننا سنجد علامات الركود الواضحة، خاصة بالنسبة للاقتصادات الأقل، مؤكدًا أن الأزمة لا تقتصر فقط على القطاع المصرفي لكن الأزمة أكبر من ذلك بكثير.