الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده وعمه بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي" بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

 

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي" ووجود متوفي ومصابين ونتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع طفل وإصابة والده وعمه في الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة طريق القاهرة- أسيوط محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام

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