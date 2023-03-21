الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد وحكام مباراة مباراة التأهل بين بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية

بيراميدز
بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف”، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام نادي فيوتشر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة، في العاشرة من مساء الأحد الموافق ٢ أبريل المقبل، على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء، جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام إينوك مولفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق الأمني ذكريا ديباتي من كوت ديفوار.

يذكر أن نتيجة المباراة، تحدد المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة، إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، رفقة الجيش الملكي المغربي الذي ضمن بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة.

بيراميدز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيوتشر الكونفدرالية الافريقية مباراة التأهل لربع النهائي

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