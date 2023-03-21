الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: المواطن الأمريكي يعاني من التدهور الداخلي بوطنه

المواطن الأمريكي
المواطن الأمريكي

قال أبو بكر باذيب، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، إن ما يحدث في الشارع الأمريكي من تدهور في الوضع الاقتصادي منافي لأحاديث الحكومة المطمئنة، حيث تساعد أمريكا أوكرانيا ولا تنظر لمستقبل أبناءها وأوضاعهم الاقتصادية التي تتدهور يوماً تلو الآخر.

تدهور الأوضاع الاقتصادية الأمريكية

وأكد أبو بكر باذيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المواطن الأمريكي أصبح يهدد الحكومة الحالية بضرورة وقف دعمها للحروب الخارجية التي يكون لها تأثير داخلي وإلا فلن تمكث هذه الحكومة في الحكم كثيراً.

الحرب الروسية الأوكرانية

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، ومن بين الدول التي تأثرت سلباً هي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخشى أمريكا من انتصار روسيا في معركتها مع أوكرانيا، حيث إن الفوز الروسي يعني تراجع السيطرة الأمريكية الدولية.

 

أبو بكر باذيب تدهور الوضع الاقتصادي القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش تدهور الوضع الأمريكي

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