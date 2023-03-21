موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 والقنوات الناقلة

لقى مسلسل الكبير أوي نجاحًا كبيرا في الأجزاء الست التي تم عرضها طوال سنوات مرت، وكان آخرها الكبير أوي الجزء السادس في رمضان الماضي والذي لاقى نجاحًا باهرًا مما دفع أبطال العلم إلى عمل الجزء السابع لعرضه في رمضان المقبل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في نفس توقيت عرض الجزء السادس منه عقب آذان المغرب مباشرة على نفس القناة التي عرضت المسلسل العام الماضي وهي قناة ON الفضائية التي تملكها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

ونافس مسلسل الكبير أوي الجزء السادس أهم البرامج الكوميدية التي يتم عرضها في نفس التوقيت عقب آذان المغرب وهو برنامج رامز جلال ، لذا تم عرضه في نفس التوقيت لتستمر المنافسة للعام الثاني على التوالي .

القنوات الناقلة مسلسل الكبير أوي

تعرض قنوات on الفضائية المملوكة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل الكبير أوي الجزء السابع ، كما يتم عرض المسلسل الكوميدي على منصة «watch it» الرقمية .

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع بطولة النجم أحمد مكي، رحمة أحمد وهي العنصر النسائي البديل لدنيا سمير غانم والتي شاركت في الأربع أجزاء الأولى ورفضت المشاركة في باقي الأجزاء، واستطاعت رحمة أحمد تحقيق نجاحاً جماهيراً مع باقي نجوم العمل في الجزء السادس الذي عرض في رمضان الماضي ، بالإضافة إلى نجوم المسلسل محمد سلام ، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.