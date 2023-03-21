«اتكلم إشارة».. تعميم لوحات استرشادية فى المدارس لمساعدة طلاب الصم والبكم

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى لوحة استرشادية لمساعدة طلاب الصم والبكم، وحصلت “الدستور” على نسخة من هذه الصورة المعممة فى المدارس، وتأتي هذه اللوحة بعنوان “اتكلم بالإشارة”.

وتحمل هذه اللوحة العديد من الكلمات مثل: (أهلا.. اتفضل.. اسمك.. سنك.. صديق.. مدرسة.. فسحة)

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن عن حزمة من القرارات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوى الهمم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، ومن بينها نشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية ودمجها في كتب القيم واحترام الآخر في إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف".

وقال وزير التعليم: تستهدف هذه الخطوة رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب ذوي الهمم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم.