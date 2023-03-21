أسرع استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة مصر

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تتنوع قيمة المخالفات المرورية ما بين 300 جنيه حتى 5000 جنيه، وقد تصل قيمة المخالفات المرورية على تجاوز السرعة المقررة إلى ما يتراوح بين 300 جنيه و2000 جنيه فى حال القيادة باستخدام رخصة منتهية و1000 جنيه فى حال عدم اتباع التعليمات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية التي قد تصل قيمتها إلى 5000 جنيه.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة مصر

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مص من هنـــــــا https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

تظلمات المخالفات المرورية

يتيح موقع النيابة العامة للمرور خدمة التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة أتاحها الموقع للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور

1 - عليك الدخول علي موقع النيابة العامة.

2 - ستظهر لك صفحة بها خدمات نيابات المرور.

3 - اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط على كلمة استمرار.

4 - قم باختيار "مخالفات رخص مركبات".

5 - ستظهر لك صفحة، تطلب منك أن تسجل بيانات رخصة المركبة.

6 - بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط علي "تقديم الطلب".

7 - وبعد إرسال الطلب، ستحصل علي كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.

مخالفات المرور الجديدة

قانون المرور مرتكب العديد من قواعد السير بالطرق وتصل للحبس مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال

تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .

مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من القانون.

تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .

عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .